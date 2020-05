Lui è ipovedente, lei disoccupata. Gli portano via i figli

Lui fa l’impiegato di banca a Milano e lei non lavora. La coppia vive a Genova, San Pier d’Arena. Ai due genitori viene tolto un bambino subito dopo la nascita. Non hanno neanche potuto vederlo ed è stato affidato ad un’altra coppia. Successivamente, senza apparente motivazione, ai due genitori viene portata via anche la seconda figlia.

La vicenda raccontata dal giornalista Marco Gregoretti.