Silvia Romano e i “like” a estremisti islamici e predicatori radicali

di Giovanni Giacalone – – Emergono elementi interessanti sul profilo Facebook di Silvia Romano, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti “mi piace” cliccati dall’utente, soltanto 27, di cui 18 riconducibili ad ambito islamico, secondo un’analisi effettuata tra il 24 e il 27 maggio. Un aspetto interessante, visto che gli elementi non mostrano soltanto un interesse per l’Islam in generale, ma in particolare nei confronti di un islamismo politico ben noto in Italia e anche per alcuni predicatori radicali e controversi. Ma è bene procedere con ordine.

Per prima cosa è presente un “like” nei confronti della pagina “Siamo fieri di essere musulmani”; fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che in questa pagina il contenuto religioso è mescolato con pesante propaganda filo-turca e violenti attacchi verbali contro il presidente egiziano Abdelfattah al-Sisi, contro Israele, contro i reali sauditi e contro Bashar al-Assad; un contenuto accompagnato spesso da teorie sconclusionate di stampo complottista come l’appartenenza al Mossad dell’ex leader dell’Isis, al-Baghdadi o di Bin Laden alla Cia con i rispettivi nomi di Simon Elliot e Tim Osman.