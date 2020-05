Bonafede: “Chi entra in politica non farà più il magistrato”

“Blocco definitivo delle cosiddette porte girevoli fra politica e magistratura, chi sceglie di entrare in politica deve essere consapevole che non potrà tornare a fare il magistrato”. E’ uno dei punti della riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, illustrato al Question Time alla Camera. “Infatti, con questa scelta – ha spiegato – si compromette l’essenza, anche solo in termini di immagine, di terzietà che deve contraddistinguere chi giudica i cittadini”.

“La magistratura del nostro Paese è stata investita da un anno a questa parte – ha evidenziato il ministro – da un vero e proprio terremoto. Una pagina dolorosa che ha fatto emergere dinamiche, nell’assegnazione di ruoli e incarichi, che possiamo definire inaccettabili. Una pagina che colpisce, innanzitutto – ha ricordato – la stragrande maggioranza dei magistrati che con spirito di servizio, ogni giorno, porta avanti, anche fra grandi difficoltà, la macchina della Giustizia”.