Potenza di fuoco? Sindaci scrivono a Conte: “saltano servizi essenziali”

Condividi

I tredici sindaci delle città metropolitane hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo un nuovo passo nel rapporto tra governo e primi cittadini, che coinvolga le città nella fase di rilancio del Paese.

“Caro presidente, questa lettera non è un elenco di rivendicazioni in nome dei Comuni, non è una sequenza di istanze relative a questo o a quel capitolo del bilancio, non è neppure una richiesta di incontro come tutte le altre. Noi sindaci delle città metropolitane oggi ti rivolgiamo una esortazione nell’interesse del Paese – scrivono i tredici sindaci delle città metropolitane – Siamo convinti, più che mai, che senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salteranno i servizi essenziali di tutte le Città italiane”.