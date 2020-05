Di Maio: mai vendute bibite, al san Paolo accoglievo i Vip

E chi l’avrebbe mai detto che Luigi Di Maio da piccolo sognava di fare altro. Il titolare della Farnesina, in vena di confessioni, ha raccontato a Maurizio Costanzo che il suo “idolo era Michael Schumacher. Ho sempre avuto una grande passione per i motori sono sempre stato appassionato di motorsport e non al calcio. Tifo Napoli, ma da piccolo invece che il calciatore volevo fare il pilota”.

Il ministro degli Esteri, durante L’intervista si è lasciato andare tornando al passato: “Non ho mai fumato uno spinello – assicura – e solo una volta in vita mia una sigaretta. Non sono mai stato affascinato dal fumo”.