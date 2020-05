Borghi: “il Recovery fund è una fregatura”

“Abbiamo mai visto l’Italia ricevere regali dalla Ue? Non a memoria d’uomo e non certo con questo sistema”. Claudio Borghi, presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, ha criticato aspramente il Recovery Fund varato oggi dalla Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen. (vedi video in fondo all’articolo)

“E’ scritto nella presentazione del piano – ha spiegato – che questi fondi si basano sul bilancio europeo e ricordo che l’Italia è un contributore netto. Ogni anno versiamo a Bruxelles 15 miliardi di euro e ne riceviamo 10. Di fatto, l’Unione europea fa un mutuo per spargerlo tra i vari Paesi, poi vedremo con quali criteri, e lo ripaga con il bilancio comunitario. Bene, tutto ciò porterà al fatto che, ad esempio, il prossimo anno l’Italia pagherà 20 miliardi a Bruxelles per riceverne 8 e questo per lunghissimi anni a venire. In soldoni, quindi, alla fine ci perderemo”.