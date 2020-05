Crisi coronavirus, allarme Banco Alimentare: aumentano i poveri

Il Coronavirus continua a tenere in ostaggio l’Italia. La malattia non è ancora sconfitta, anche se il numero dei contagi è in calo, ma la crisi economica sta travolgendo tutto e tutti, si moltiplicno in breve tempo le persone che non riescono più neanche a comprare da mangiare. L’allarme lo lancia chi quei numeri li conosce bene e ci ha a che fare tutti i giorni, il presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno.

“Il Banco Alimentare – spiega a La Stampa – ha visto aumentare del 40% in tutta Italia le richieste, e quindi gli interventi, per la consegna di pacchi di cibo per chi ha perso tutto con picchi del 70% nelle regioni del Sud. Prima ne distribuivano 1,5 milioni, adesso almeno 800 mila in più». Ma il peggio deve ancora venire: «Dal 2008 al 2016 il numero dei poveri è raddoppiato per poi assestarsi intorno ai cinque milioni adesso con la pandemia potrebbero raddoppiare nel giro di sette mesi». L’allarme non lo lanciano solo le ong.