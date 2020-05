Biancalani ancora contro Salvini “la Bestia”. I migranti “creature salvate in mezzo al mare”

Il caso Palamara sembra non aver prodotto alcun effetto su don Biancalani, Il “prete rosso” continua la sua guerra contro Salvini. Vuole che si faccia processare. E magari che sia condannato. «La giustizia deve andare avanti», dice all’Adnkronos. Poi aggiunge, oltrepassando ogni limite: «Quello che è stato fatto sulla pelle dei migranti non rappresenta un Paese civile».

Don Biancalani considera Salvini una specie di Caligola – A sentir parlare il parroco pistoiese, si ha la sensazione che Salvini – quando era ministro – fosse un “mostro”, che aveva una crudeltà pari a quella di Caligola. Lo dimostrano proprio le parole del prete. Il leader della Lega aveva trattato gli immigrati come ostaggi. Erano «creature salvate in mezzo al mare» e stavano «su una nave non adibita a ospitare persone per lungo tempo». Tutto ciò non ha rispecchiato «l’ideale costituzionale».