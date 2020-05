Straniero espulso torna in Italia con documenti falsi, arrestato

Condividi

Mercoledì scorso la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per i reati di reingresso illegale in Italia e possesso di documenti di identificazione, validi per l’espatrio, falsi. Nello specifico la Squadra Mobile della Questura di Vercelli aveva ricevuto la notizia che un cittadino albanese, espulso dal territorio italiano nel 2018 con decreto del Prefetto di Biella, era riuscito a rientrare in Italia con documenti falsi, e più precisamente con una carta d’identità greca riportante false generalità. Iniziava così una serrata attività di indagine finalizzata ad identificare l’uomo e a localizzarlo.

Una volta scoperta la nazionalità albanese dell’uomo, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che attivava le autorità albanesi, si riusciva a reperire le esatte generalità e le relative impronte digitali del soggetto; si riusciva, successivamente, ad individuarlo in un abitazione di Ivrea (TO).