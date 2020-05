Palamara, intercettazione-choc: “peggio per chi si mette contro di me”

Escono ancora nuove intercettazioni sul caso Luca Palamara e sulle manovre intorno al Csm: “E secondo te io mollo? Mi devono uccidere. Peggio per chi si mette contro”, scrive l’ex pm in un messaggi inviato al suo collega Cesare Sirignano.

È un frammento di dialogo, pubblicato dal Corriere della Sera, che aiuta a comprendere la posta in gioco per la quale l’ex pm oggi indagato per corruzione si preparava a pilotare dall’esterno del Csm la nomina del nuovo procuratore di Roma, insieme ai deputati del Pd Cosimo Ferri (giudice in aspettativa ma capo riconosciuto di Magistratura indipendente) e Luca Lotti.