Movida, Prefetto Cremona: «Colpire tanti per educare tutti»

Il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, apre alla possibilità di denunce sulla mala movida e dovrà pianificare un regolamento restrittivo per evitare problemi. (Fa venire in menteil detto di Mao Zedong “Colpirne uno per educarne cento”, che è stato, tra l’altro, ripreso anche dalle Brigate Rosse, ndr)

«Sto cercando gli appigli normativi per incidere, per lasciare il segno, per marchiare – precisa il prefetto – a questo punto bisogna colpire non più uno, ma tanti, per cercare di educarli tutti». Gagliardi ha convocato una seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza con i sindaci di Cremona Gianluca Galimberti, di Crema, Stefania Bonaldi, e di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni.





