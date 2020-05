Chat magistrati, “Basentini di che corrente è?”. “Bravo ragazzo cugino di Speranza”

Condividi

Tra le chat esaminate dalla Verità c’è anche quella tra Palamara e Maria Casola, promossa un anno fa da Bonafede a capo del cruciale dipartimento Affari di giustizia (Dag). La signora il 22 aprile 2018, quando era dg della Direzione generale magistrati di via Arenula, ha avuto anche l’onore di far parte della ristretta cerchia che ha festeggiato il compleanno di Palamara a casa della consigliere del Csm Paola Balducci, oggi indagata come il pm a Perugia per corruzione.

Il 3 aprile la Casola dice a Palamara di contattare Betta Cesqui (storica esponente di Md) per Maria Letizia Golfleri. Qualche mese prima a perorare con Palamara, con successo, la causa della Golfieri, ex toga rossa, era stato il consigliere del Csm Marco Mancinetti: «Chiedi tu a Maria Casola se prende la Golfieri? Sta veramente incasinata». Il 26 aprile 2018 Palamara dice alla dg di aver «parlato con Betta» e che «non c’è nessuna preclusione contro la Golfieri». A novembre, però, i due si lamentano della beneficiata che lavora nell’Unità di staff del ministero ed è responsabile del reparto Disciplina 2. La goccia che fa traboccare il vaso è un post che la donna ha pubblicato su Internet. «Ti rendi conto di che matta si tratta?», commenta Palamara. La Casola replica: «Luca io sono disperata. Non hai idea sul disciplinare che kz (sic, ndr) combina». E aggiunge: «È un pericolo pubblico. E disturbata». Il 14 giugno 2018, mentre è invia di formazione la struttura del ministro Bonafede, Palamara afferma: «Dato tuo nome». La donna chiede chi siano i «competitor» e «il vostro tramite con lui», verosimilmente il Guardasigilli. «Duplice», è la risposta.