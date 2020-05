Coronavirus, proteste contro Sanchez in tutta la Spagna

video Radio Savana

In Spagna si manifesta contro la gestione dell’emergenza Coronavirus del governo di Pedro Sanchez. Da Madrid a Barcellona e La Coruna, migliaia di persone si sono messe in moto in tutto il Paese. La manifestazione nazionale si fa in auto, ma tantissimi cittadini, in molte città spagnole, si sono messi in marcia anche su moto, scooter o autobus.

A Barcellona, secondo la stima della Guardia Urbana, hanno partecipato alla protesta circa 500 veicoli. La manifestazione a Barcellona è stata proclamata da Vox. La marcia è cominciata a mezzogiorno dalla piazzaa Francesc Marcia per passare sulla Diagonal, il paseo de Sangt Joan da cui ha svoltato sul Carrer Diputaciò e poi il Carrer Roger de Lluria fino alla conclusione davanti alla Delegazione del Governo. Su alcuni veicoli dei manifestanti c’erano cartelli con messaggi diretti a Sanchez e contro il “Partito comunista cinese.

Dagli altoparlanti delle auto si sentiva musica militare e l’inno spagnolo Vox .