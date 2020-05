Delrio: manifestazione di partito il 2 giugno non mi torna

Delrio: “Sarà che vengo dalla città del tricolore ma l’idea che il 2 giugno possa essere l’occasione per una manifestazione di un partito proprio non mi torna. Quel giorno nacque una repubblica democratica per dare voce, opportunità e diritti a tutti dopo gli anni bui del fascismo.”

Appunto – repubblica democratica – non finto antifascismo.