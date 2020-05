Coronavirus, Inps: nei dati della Protezione civile mancano 19mila morti

Condividi

Quante sono davvero le persone morte a causa del Covid-19 in Italia? Il bollettino della Protezione civile dice oltre 32mila (ndr aggiornato al 20 maggio). Un numero che potrebbe sottostimare la realtà, principalmente a causa di chi è morto in casa o in una rsa ad esempio, senza un tampone e quindi fuori da ogni conteggio ufficiale. Dubbi espressi più volte da diversi esperti, che ora trovano una sponda nei dati raccolti dall’Inps in una analisi sulla mortalità durante l’epidemia.

I numeri dicono che dal 1 marzo a fine aprile 2020, in piena emergenza, in Italia sono morte circa 47mila persone in più rispetto alla media degli anni precedenti, +43%. Nello stesso periodo, il bollettino ufficiale contava 27.938 morti Covid. Mancano all’appello quasi 19mila decessi in più rispetto agli anni precedenti, non considerati ufficialmente provocati dal coronavirus.