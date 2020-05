Renzi ha salvato Bonafede. Ecco perché

Il governo oltre ad affrontare l’emergenza Coronavirus, deve anche fare i conti con i problemi all’interno della maggioranza. Le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dei 5 stelle, tengono tutti sulla corda, visto che Italia Viva minaccia di votarle.

Secondo quanto scrive La Verità, la mossa sarebbe solo strategica per strappare qualche poltrona da parte di Renzi. Va letta in questo senso la visita di ieri di Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi, dove ha incontrato il premier Giuseppe Conte. La prima proposta fatta dall’ex ministra a Conte – secondo quanto risulta a La Verità – sarebbe stata proprio una poltrona per se stessa, Boschi al posto di Bonafede. Proposta irricevibile per il premier, che però è servita ad intavolare la vera trattativa.