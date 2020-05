Offrite al Parlamento l’alibi del Dpcm e otterrete da lui quello che vorrete

di Danilo Stentella – – Carissimo Presidente Conte, la voglio ringraziare per come ha onorato il suo ruolo istituzionale, nel momento di una inattesa difficoltà per il Paese, una situazione che ha ormai innescato una crisi della quale non credo sia possibile immaginare con precisione le dimensioni. Non avrei voluto trovarmi al suo posto, decidere per una nazione quale avrebbe potuto essere la migliore strategia, nemmeno con tutti i consulenti che si dice la supportino nel suo lavoro, e per contro con tutti gli esperti di calcio che, giocoforza momentaneamente disoccupati, sono diventati specialisti in biologia e medicina e hanno enfatizzato una serie di errori che a loro “modesto” parere sarebbero stati compiuti.

Come ciascuno di noi sono rattristato dal numero di morti che questo aggressivo virus ha provocato, ancor di più perché si è portato via anche persone a me particolarmente care. Tuttavia, essendo un incurabile ottimista mi capita anche di vedere il lato migliore delle cose, anche di quelle più spiacevoli, anche quando il lato migliore è qualcosa di paradossale. Paradossalmente il lato migliore di questa pandemia è che il Governo è caduto nella trappola del DPCM, acronimo il cui significato è diventato chiarissimo anche ai non giuristi, mentre i giuristi lo hanno criticato e declassato a mero atto amministrativo, che a loro dire sarebbe stato addirittura ampiamente abusato, pure a sproposito.