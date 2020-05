Recovery Fund, Lagarde precisa: è debito a lungo termine

La presidente della BCE, Christine Lagarde torna a parlare sui giornali nei giorni in cui i paesi europei stanno definendo i contorni del ‘recovery fund’ e in Italia si avvicina il momento della discussione parlamentare sull’adesione al cosiddetto MES per ottenere fondi da usare contro la pandemia. “Le proposte franco-tedesche sono ambiziose, mirate e benvenute. Aprono la strada a un’emissione di debito a lungo termine effettuata dalla Commissione europea e soprattutto permettono di dare rilevanti aiuti diretti agli stati più colpiti dalla crisi. Non può esserci un rafforzamento della solidarietà finanziaria senza un maggiore coordinamento delle decisioni a livello europeo”.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde in un’intervista concessa a Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt and El Mundo. Ma questo chiama in causa direttamente il Patto di stabilità e crescita, che ha fatto il suo tempo e deve essere modernizzato. La presidente della Bce se ne dice consapevole: “Credo che i termini del Patto, oggi sospeso, debbano essere rivisti e semplificati prima che si pensi a reintrodurlo, quando saremo usciti da questa crisi”. “È importante che tutti i Paesi ripartano in buone condizioni, usando tutti gli strumenti disponibili”.