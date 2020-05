Decreto Rilancio fermo alla Ragioneria dello Stato

Condividi

Il Dl rilancio, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, non è ancora giunto al Quirinale. Il provvedimento, che da indicazioni informali sarebbe dovuto arrivare questo pomeriggio al Colle per la firma, risulta ancora fermo alla Ragioneria generale dello Stato. Un decreto corposo e “cospicuo” (per usare il termine più volte utilizzato dal premier Giuseppe Conte), 250 articoli per oltre 500 pagine che stanzia per la gestione del post emergenza coronavirus 55 miliardi. (un mostro burocratico, ndr)

Fonti di governo escludono che ci siano nodi “politici” aperti, anche se su alcuni temi continuano a emergere divisioni nella maggioranza. E’ il caso, ad esempio, dei mancati fondi alle scuole paritarie, su cui Italia viva è tornata a chiedere una correzione del decreto, per rimediare a “un’ingiustizia palese”. Una linea sostanzialmente condivisa anche dal Pd, ma non dal M5s.