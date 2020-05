Coronavirus, turisti tedeschi in giro per Roma. Multati

Una vacanza romana costata cara per una coppia di turisti tedeschi venuti tranquillamente nella Capitale e sorpresi in auto in pieno centro. E’ successo ieri pomeriggio quando una pattuglia del I Gruppo ‘ex Trevi’ ha fermato un’auto con a bordo due persone provenienti dalla Germania, che stavano circolando senza validi motivi e in violazione all’obbligo di quarantena, prevista per chi entra in Italia.

A seguito di accertamenti è emerso che la coppia, intenta a raggiungere Fontana di Trevi, aveva omesso di dare la dovuta comunicazione agli organi sanitari dell’avvenuto ingresso in Italia, non ottemperando alla conseguente misura precauzionale dell’isolamento di 14 giorni. Oltre a una sanzione di più di mille euro ciascuno, nei loro confronti è stata avviata, tramite i competenti uffici Asl di zona, la procedura di sorveglianza sanitaria prevista. adnk