Scuola a distanza, atti osceni durante video-lezione: bambini sconvolti

Un episodio deplorevole è accaduto per una classe di bambini dell’istituto di un Comune del circondario di Maglie in provincia di Lecce. Nel corso di una video-lezione, sulla piattaforma dedicata alla scuola elementare del comune salentino, un uomo si è collegato e si è masturbato davanti ai bambini. Come scrive il Quotidiano della Puglia, i fatti risalgono a qualche giorno fa e a darne notizia è stata la dirigente scolastica che ha presentato formale denuncia alla polizia postale, è seguita l’apertura del fascicolo alla Procura per atti sessuali aggravati dalla presenza di minori e di accesso abusivo a un sistema informatico. L’identità dell’uomo, per il momento, resta sconosciuta.

La polizia postale sta cercando di risalire al dispositivo e all’ip a questo attribuito, adoperato per inserirsi in “Collabora”. Quest’ultima è piattaforma ideata appositamente per gli alunni della scuola elementare, che permette l’accesso dal pc, dal tablet e dallo smartphone per condividere materiale didattici, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota, nonché la pianificazione e lo svolgimento delle videolezioni in questi mesi di emergenza da Coronavirus che ha portato alla chiusura di tutte le scuole italiane. Per accedere alla piattaforma è necessario l’invito attraverso apposito link inviato dal docente.