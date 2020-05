“Pagare riscatto agli jihadisti è vietato dalla legge”

Umberto Saccone, ex ufficiale dei carabinieri con alle spalle 33 anni trascorsi nell’Arma e nel Sismi prima di dirigere la sicurezza dell’Eni e dedicarsi poi alla consulenza per la sicurezza aziendale, si dice perplesso per le mancate smentite del governo sul pagamento di un riscatto nel caso Silvia Romano. Intervista di Gian Micalessin per Il Giornale di cui riportiamo le parti più salienti

Il pagamento a un organizzazione terrorista è esplicitamente vietato dall’articolo 2 della Convenzione di New York sottoscritta e ratificata dal nostro Paese.