Ecco l’immagine che la Francia dà dell’Italia: “i nuovi poveri d’Europa”

Di Federico Giuliani – L’Italia? Un Paese di nuovi poveri, dove persone persone fino a ieri insospettabili si mettono in fila per ricevere gli alimenti dalle organizzazioni benefiche e 11,5 milioni di lavoratori non percepiscono più alcuna entrata. La testimonianza più comune dei ”nuovi poveri”? Sempre la stessa: ”Prima facevo la volontaria per i senzatetto ma adesso sono io ad aver bisogno di aiuto”.

Italiani nuovi poveri d’Europa – – È questo l’impietoso ritratto che l’agenzia di stampa francese, Agence France-Presse (Afp), fa dell’Italia. Un’Italia in ginocchio, stremata dalla pandemia di Covid-19 tanto dal punto di vista sanitario quanto da quello economico. Se la piaga del nuovo coronavirus sembra essersi attenuata, adesso il popolo italiano deve fronteggiare una sfida ancora più delicata. Il motore del Paese, congelato per due mesi nel tentativo di frenare la diffusione del virus, ha provocato un cortocircuito che potrebbe ridurre in macerie il sistema economico della nazione.