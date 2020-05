Silvia Romano, perquisita sede della onlus Africa Milele

Condividi

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sul sequestro di Silvia Romano, i carabinieri del Ros hanno perquisito la sede di Fano di Africa Milele, la onlus al seguito della quale la giovane era in Kenya. I militari hanno acquisito documentazione relativa alle attività dell’associazione e materiale informatico, copiando i dati di alcuni hard disk e il contenuto dei telefoni.

“E’ sorprendente che una Onlus come la Africa Milele che ha entrate per 55mila euro ne spenda più di 5mila per un progetto di aiuti a Gaza. A Gaza, dico, tenuta d’ occhio da Israele proprio per l’ uso improprio che degli aiuti fa il gruppo terrorista Hamas. Dovrebbero stare un po’ più attenti a scegliere le aree di intervento, dice Stefano Piazza, coordinatore dell’ Osservatorio sul fondamentalismo e il terrorismo dell’ Università della Calabria.







Ma Africa Milele – che significa “Africa per sempre” in lingua swahili – ha un modo di procedere per lo meno un po’ ruspante. Per dirne una, non si sono mai curati che Silvia Romano, la ragazza milanese rapita due anni fa in un villaggio keniota in cui prestava aiuto umanitario per conto della piccola ong marchigiana, avesse una assicurazione per malattie e infortuni. I Romano ancora non hanno perdonato la leggerezza dell’ organizzazione fondata da Lilian Sora nel 2013.

Stando ai bilanci dell’ organizzazione pubblicati sul suo sito Internet, nei primi sei anni di attività, cioè fino al 2018, Africa Milele ha rastrellato fondi per circa 300mila euro e li ha tutti spesi (è una organizzazione senza scopo di lucro). Dalle tabelle salta all’ occhio quella donazione del 2018 per un non meglio specificato “Progetto Gaza. Il punto è che Israele monitora le attività delle ong occidentali perché ha scoperto che i fondi investiti da alcune di esse in territorio palestinese sono in realtà finiti nelle casse dei gruppi armati”. agenpress.it