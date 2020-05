Addio al pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso

Condividi

È morto a Bologna il pianista e direttore d’orchestra italiano Ezio Bosso. Aveva 48 anni. Bosso si è spento ieri “a causa del degenerare delle patologie che lo affliggevano da anni. Sia i familiari che la sua famiglia professionale chiedono a tutti il massimo rispetto per la sua privacy in questo momento sommamente personale e intimo”, si legge in una nota.

“L’unico modo per ricordarlo è, come sempre è stato e come sempre ha ribadito il Maestro, amare e proteggere il grande repertorio classico a cui ha dedicato tutta la sua esistenza e le cui sorti in questo momento così difficile sono state in cima ai suoi pensieri fino all’ultimo. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata”.