Decreto Rilancio? Conte, Gualtieri e il gioco dei fantamiliardi

“Ho ascoltato con grande attenzione la conferenza stampa di Conte, di Gualtieri e di tutti i ministri. Grande interesse, certamente. Citazioni di miliardi rivolti a questa o a quella finalità. Mi sono permesso di farne una somma e ho visto che il totale dava, a seconda delle interpretazioni, 80-100-120-140-150 miliardi di euro. Ma come è possibile? Il decreto Rilancio è di 55 miliardi. I miliardi citati per welfare, fondi di ricapitalizzazione, cassa integrazione, bonus, tagli fiscali, etc etc… Le voci sono numerosissime, i miliardi sono tutti indicati, ma la somma non fa il totale, come avrebbe detto Totò. Quindi c’è qualcosa che non quadra.

Forse la confusione del momento, forse la stanchezza di Conte e dei suoi ministri. Forse è un modo per raccontare di miliardi che non esistono, di interventi per questa o quella categoria che si vuole in qualche maniera citare, ma che poi daranno cocenti delusioni.