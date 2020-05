Morra, nomina di Di Matteo al Dap ostacolata da Napolitano

Nicola Morra: nomina di Di Matteo al DAP, scomoda all’ex Presidente Giorgio Napolitano per le intercettazioni distrutte. (www.penitenziaria.it)

Nell’ultima puntata di Sono le Venti di Peter Gomez, andata in onda venerdì 8 maggio 2020, il Presidente della Commissione parlamentate antimafia e antiterrorismo, Nicola Morra, ha fatto espliciti riferimenti alle pressioni dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che avrebbero condizionato Alfonso Bonafede sulla mancata nomina di Antonino Di Matteo alla guida del DAP.

“LO MINACCERO’ SOLO CON UN DITO”- DISSE POGGIANDOLO SUL GRILLETTO” (Stanislaw Lec)

Non è stata sicuramente la mafia a dire no a Di Matteo.

Storia vera in un Paese privo di memoria

