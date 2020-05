Souad Sbai a Quarta Repubblica: “Il riscatto? Dietro c’è qualcosa di più grosso”

Conversione all’islam e riscatto, Souad Sbai vede del marcio nel caso di Silvia Romano. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica per commentare la liberazione della giovane cooperante milanese dopo un anno e mezzo di sequestro in Somalia, l’ex deputata del Pdl attacca frontalmente sbriciolando tabù, segreti di Stato e convenzioni buoniste.

Si parte dalla trattativa con al Shabaab, il gruppo jihadista somalo che ha rapito Silvia e che la liberata dietro il pagamento di un riscatto da 4 milioni di dollari. “Quattro milioni non sono niente per questi terroristi – è il drammatico sospetto -, lì c’è stato qualcosa di più grosso“. Magari uno scambio di influenze, un riconoscimento di credibilità inimmaginabile per il gruppo terroristico, “incoronato” come padrone del corno d’Africa proprio grazie a questa negoziazione.