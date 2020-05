Per i nostri commercianti morte a credito. Ce lo impone la Germania

Condividi

di Francesco Squillante – – Secondo me quello che sta venendo proposto ai nostri commercianti , piccoli imprenditori e più in generale all’Italia è soltanto una morte a credito. I Produttori e Venditori italiani e il Paese intero non hanno bisogno di prestiti che poi dovranno essere comunque restituiti, ma di una immediata iniezione di liquidità a fondo perduto, come fatto massicciamente in USA. Invece qui in Italia e in Eurozona si propongono esclusivamente prestiti e solo prestiti, inadeguati come quantità , limitati come utilizzo e pure difficili da ottenere e molto dilazionati. Questo vale per tutte le misure nazionali ed europee messe in atto , tranne che per gli acquisti di titoli pubblici illimitati della BCE.

Ma il nostro Governo sembra preferire la strada della morte a credito , invece di forzare la mano alla BCE ed emettere titoli nella quantità massiva che servirebbe a finanziare a fondo perduto il nostro apparato produttivo e commerciale. Ricordo che essendosi impegnata la BCE ad acquisti illimitati e detenendo l’Italia quota rilevante della BCE stessa un operazione di emissione massiccia di titoli sarebbe pertanto in parte rifinanziata dalla Banca centrale stessa , assumendo carattere circolare e risultando equivalente ad un aumento puro e semplice di circolazione monetaria.