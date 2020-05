Aiuti coronavirus, Franceschini: bonus vacanze fino a 500 euro

Condividi

“Saranno vacanze diverse. Stiamo lavorando perche siano possibili al mare, in montagna, nelle citta’ d’arte, nei borghi, ovunque. Ma avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza in generale”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e il Turismo, Dario Franceschini.

“Sara’ l’anno delle ‘vacanze italiane’ perche’ il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potra’ ripartire. E gli italiani che sarebbero andati a fare vacanze lontane potranno riscoprire le infinite bellezze che hanno vicino a casa. Quelle che tutto il mondo ammira”, aggiunge.”E’ importante che sia possibile il libero passaggio di turisti tra Paesi europei, quando l’andamento dei dati epidemiologici lo consentira’, attraverso regole di sicurezza e certificazione comuni – spiega ancora il ministro -. E’ quanto ho chiesto alla Commissione Ue insieme a molti colleghi di altri Paesi e spero che la prossima settimana ci sia una pronuncia”.







“Tutti i settori sono stati drammaticamente colpiti dalla crisi, ma il turismo e’ quello che ha pagato piu’ duramente – prosegue Franceschini -. Nel decreto Rilancio ci saranno misure per le imprese, dai crediti di imposta per gli affitti, ai ristori per le aziende che hanno avuto un grande calo di fatturato e per gli alberghi, sino all’allungamento temporale degli ammortizzatori sociali”.”Ci saranno risorse per l’adeguamento, la sanificazione e anche per la promozione turistica. Abbiamo anche previsto un Fondo strategico turismo con Cassa Depositi e Prestiti per acquisto e ristrutturazione di alberghi e imprese turistiche – aggiunge il ministro -. Ma la misura che aiutera’ famiglie e imprese e’ il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50 mila euro, stiamo definendo. Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli. Aiutera’ le famiglie e portera’ nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perche’ questo costa la norma, oltre all’indotto che creera’. Un intervento straordinario, tra i piu’ importanti dell’intera manovra”.(ITALPRESS).