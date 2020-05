‘Main Ground Combat System’, Francia e Germania dettano legge

Condividi

La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, interviene sull’ultimo “regalo” riservato all’Italia dall’asse pigliatutto franco-tedesco: Ho presentato insieme alla collega Petrenga un’interrogazione parlamentare ai ministri della Difesa, degli Esteri e dello Sviluppo economico relativamente all’esclusione dell’Italia dal progetto franco-tedesco denominato ‘Main Ground Combat System’. Una stessa interrogazione è stata presentata alla Camera dai colleghi di FdI in Commissione Difesa: Deidda, Ferro e Galantino, perché giudichiamo gravissimo che l’Italia sia esclusa dal Progetto, restando vittima dell’ormai consolidato asse franco-tedesco, che prepotentemente emargina i Paesi europei – tra cui in questo caso oltre l’Italia anche la Polonia – dal progetto denominato ‘Main Ground Combat System’, che prevede lo sviluppo di un nuovo carro armato da combattimento al fine di sostituire, entro il 2035, i Leopard 2 ed i Leclerc con la condivisione al 50 per cento dei costi del progetto e la conseguente ripartizione dei diritti di proprietà.

Tutta la questione, inoltre, si verifica in pieno contrasto con il programma denominato ‘Cooperazione strutturata permanente’ (PESCO), previsto dal Trattato di Lisbona del 2009 e formalizzato nel 2017, ed al quale appartengono 25 stati membri dell’Unione Europea con il fine di assicurare una gestione unitaria in ambito comunitario delle iniziative di cooperazione militare.