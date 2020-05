La spinta per la dittatura UE sotto il nome di “Green New Deal”

I guru del movimento per il cambiamento climatico, insieme a illustri membri dell’oligarchia finanziaria, intendono usare lo stato d’emergenza dettato dalla pandemia di Covid-19 per far passare la propria agenda di deindustrializzazione e di riduzione demografica. Nell’Unione Europea tale agenda si nasconde sotto il nome di “Green New Deal”. L’argomentazione è diretta: il riscaldamento globale rappresenta per l’umanità un pericolo molto più grande delle pandemie, quindi dobbiamo accettare di sacrificare il tenore di vita, lo sviluppo industriale e le libertà personali per “salvare il pianeta”. Quel che si sottace – mette invece nero su bianco l’agenzia statunitense Eir – è che in realtà si vuole salvare il potere e le prerogative dell’oligarchia finanziaria.

Potremmo iniziare con Mark Carney, ora rappresentante speciale dell’Onu per il cambiamento climatico e la finanza, il quale, dopo una carriera in Goldman Sachs, ha diretto la Bank of Canada e successivamente la Bank of England prima di dedicarsi a tempo pieno alla “Green Finance”. In un articolo apparso sull’Economist del 16 aprile, Carney affermà che “i tradizionali fattori di valore sono stati scossi, nuovi fattori di valore acquisteranno importanza”, e che “la grande prova per verificare se questa nuova gerarchia di valori prevarrà è il cambiamento climatico“.