Faraone: denuncerò il governo se non usa il Mes

IL MES è il meccanismo ammazza-Stati per cui l’Italia potrà riavere indietro parte dei SUOI soldi versati, per poi restituirli con gli interessi, sotto il controllo della Troika.

Ecco che cosa scrive Davide Faraone (ex Pd passato a Italia viva) su Twitter: “Denuncerò il governo per danno erariale se non dovesse utilizzare i fondi Mes. Rinunciare per stolta ideologia populista e sovranista a risorse a tasso 0 e senza condizioni per migliorare il nostro sistema sanitario è da irresponsabili. Almeno finitela con la retorica sui medici“.

A questa sciocchezza, gli viene prontamente risposto: “Facciamo che noi denunciamo Voi per alto tradimento…”