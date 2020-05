Crisi coronavirus, allarme Bankitalia: forte rischio disoccupazione

Con la crisi del mercato del lavoro innescata dall’epidemia di coronavirus a calare sono soprattutto i contratti a termine. Lo rileva Bankitalia Bankitalia in un focus sull’emergenza Covid.

Scrive il gruppo di economisti che ha preso in esame i dati sui contratti di lavoro attivati e cessati da febbraio fino a metà aprile di 3 regioni: Veneto, Piemonte e Toscana (nelle quali si concentrava il 23,7% dei dipendenti in Italia nel 2019): “Sono le assunzioni con contratti a termine a calare notevolmente dall’inizio della crisi, soprattutto in Veneto e Toscana; tali regioni presentano di solito una concentrazione delle variazioni a inizio e fine stagione, in quanto più attive nei settori del turismo e dei servizi collegati soggetti ad alta stagionalità. In Piemonte il minor peso del settore turistico determina una minore diffusione dei contratti stagionali: nel 2018 rappresentavano il 3% dei contratti attivati, contro il 10% del Veneto e il 9% della Toscana”.