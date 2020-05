Carceri, i carteggi di fuoco fra Antimafia e Basentini

(di Elvira Terranova – ADNKRONOS) Un elenco dettagliato, con nome, cognome, posizione giuridica, e tipo di detenzione, dei 376 detenuti scarcerati nelle ultime settimane a causa del coronavirus. Tra loro anche tre boss al carcere duro, il 41 bis, finiti ai domiciliari, il boss mafioso Francesco Bonura, il boss camorrista Pasquale Zagaria e il capo ‘ndranghetista Vincenzo Iannazzo. Ma l’elenco, che l’Adnkronos ha potuto visionare, è infinito.

Ci sono tutti coloro che hanno potuto lasciare il carcere, su disposizione dei magistrati del Tribunale di sorveglianza o dei Tribunali, quando la pena per il detenuto non è ancora definitiva. Cinque pagine fitte fitte in excel. Nomi sconosciuti e altri noti. E’ il 22 aprile quando il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra scrive all’allora capo del Dap Francesco Basentini, che nel frattempo ha rassegnato la sue dimissioni, per sollecitare, come si legge nella lettera l’acquisizione e la trasmissione alla Commissione “con ogni cortese sollecitudine, tutti i riferimenti, e se del caso anche i fascicoli personali, dei detenuti, a procedimenti esitati in decisioni della magistratura di sorveglianza incidenti sul regime detentivo di persone chiamate a scontare la pena per reati di cui all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario”.