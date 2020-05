Sondaggio Ixè: Pd in rimonta a soli 2 punti dalla Lega

Il Pd in rimonta sulla Lega. Il partito guidato da Nicola Zingaretti è accreditato oggi al 22,9 per cento a soli due punti dalla Lega che è al 24,9 per cento, in calo dello 0,7%. Lo rivela il sondaggio di Osservatorio politico Ixè per Cartabianca, andato in onda ieri sera sulla Rai.

In leggero aumento rispetto a una settimana fa, M5S è al 16,8 (+0,4%); Fratelli d’Italia al 13,8% guadagna 1,8 punti; Forza Italia perde lo 0,7% e va al 7,2%; la Sinistra perde lo 0,4% e scende a 2,8%, in calo di poco, -0,3%, Italia Viva al 2,6%. Più Europa al 2,1%, Europa Verde al 2%, Azione all′1,1%.