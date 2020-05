Di Matteo e il M5s, prima gli danno cittadinanza onoraria e poi lo rinnegano?

Condividi

Il 25 luglio 2017 Di Matteo a Roma era “uno di noi”. Lo testimoniano le fotografie su Facebook. Ora per i Cinquestelle è una specie di reprobo traditore della causa per aver messo in discussione il capo delegazione M5S al governo, Alfonso Bonafede nella trasmissione di Massimo Giletti. Da allora, il magistrato è cittadino onorario di Roma per volontà di Virginia Raggi. E ora come si mette? Gliela revocano quella cittadinanza? Dai grillini ci si può aspettare di tutto…

“Sei figlio di Roma“, disse la Raggi a Di Matteo – «Il Comune di Roma oggi ti annovera tra i suoi più nobili figli – disse quel giorno la Raggi rivolgendosi a Di Matteo – Per me è un onore essere qui prima da cittadina romana, che da sindaca. Sono onorata di poter annoverare tra i nostri concittadini anche Antonino Di Matteo che era cittadino di Roma ben prima di oggi. Lo era nei nostri cuori quando con determinazione e tenacia ha affrontato la lotta alla mafia».