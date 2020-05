De Micheli: rimandare ragazzi in classe. Sindacati scuola: servono 12 miliardi per ripartire

“Dobbiamo rimandare i ragazzi a scuola principalmente per una questione educativa e di crescita personale. La scuola deve essere innanzitutto una risposta alle esigenze educative non è solo una risposta ai bisogni di lavoro delle donne”. Così il ministro delle Infrastrutture Paola de Micheli a “Otto e mezzo”. “Ho parlato con la ministra Azzolina – ha aggiunto – la sua è una proposta presentata e allo studio al comitato scientifico”.

Per sdoppiare le classi di infanzia e primaria servirebbero 3 miliardi, per gli organici per scuola di secondo grado 2 miliardi e mezzo: in tutto per la riorganizzazione servirebbero 5 miliardi e mezzo oltre 5 milioni al dì che servirebbero per mascherine e guanti. Altri 6 miliardi servono per ristrutturare le scuole. Lo hanno detto i sindacati della scuola secondo i quali in classe devono esserci 10-13 alunni. Inoltre, ‘serve un commissario per decidere e riconoscere le problematiche’.