Sondaggio falso con Pd al 23,9%. Swg: “denunceremo”

Lega al 20,7% superata dal Partito Democratico al 23,9%, poi Movimento 5 Stelle sopra al 20% (21,5% per l’esattezza), Fratelli d’Italia al 12,3% e Forza Italia al 9,2%. Attenzione: si tratta di un sondaggio fake, ultima novità regalataci dal world wide web e dai social network. Spieghiamo. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare su Twitter una rilevazione degli orientamenti di voto della popolazione italiana attribuita a Swg, l’istituto demoscopico che cura le analisi sulle preferenze elettorali della popolazione italiana per il telegiornale di La7, quello diretto da Enrico Mentana.

Sul social network, infatti, ha fatto capolino la consueta schermata, o meglio slide in blu del Tg di La7, con i nomi e le stime dei partiti. Il contenuto clamoroso è falso: il Carroccio di Matteo Salvini crolla di quasi cinque punti percentuali (4,7% in dieci giorni…) al 20,7, venendo sorpassato dal Pd di Nicola Zingaretti, dato al 23,9%. Poi il M5s al 21,5%, Fdi di Giorgia Meloni al 12,3% e Forza Italia al 9,2%.







Chiaro l’indirizzo politico di chi ha voluto creare e diffondere sul web questo sondaggio falso, visto che l’asse giallorosso – senza neanche contare i voti di Leu e Italia Viva, che nel sondaggio fake non compaiono neanche – riuscirebbe a superare di oltre tre punti l’intero centrodestra unito.

Come spesso e volentieri accade sulla rete e soprattutto sui social, il sondaggio è stato condiviso da diversi utenti, che – volontariamente o meno – lo hanno spacciato per vero. Ecco, ma chi ha creato e pubblicato questo finto report ora rischia grosso, visto che Swg – dopo aver smentito categoricamente il fatto che si tratti di un proprio sondaggio – ha annunciato l’intenzione di difendere la propria immagine e reputazione ricorrendo alle vie legali.

Sempre su Twitter, infatti, si legge: “SWG spa rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da Enrico Mentana”. E a seguire l’istituto demoscopico ha puntualizzato: “SWG spa tutelerà la propria immagine in tutte le sedi e presenterà formale denuncia per l’accaduto alle autorità competenti nella giornata di domani”. Occhio, quindi, ai sondaggi fake… www.ilgiornale.it