Più sei mediocre, più ti mandano in Tv a reti unificate

di Ornella Mariani

Tana liberi Tutti!

Mentre al vaglio di tal Buonafede, che non ha la decenza di dimettersi anche dopo le gravissime dichiarazioni del Magistrato Di Matteo, c’è la posizione di altri duecento Criminali distribuiti fra 41 bis e reparti di AS;

mentre Grillo circolava con mascherina già il 17 dicembre scorso, assumendo l’essere in atto una “igienizzazione del mondo”;

mentre Ciascuno dei quattrocentocinquanta “Esperti” del nulla delle Task Force incassano 800 euro al giorno, è il caso di riflettere sulle scelte sanitarie del Messia pugliese:

Ovviamente e contro ogni diversa millanteria contiana, l’Italia non è classificata.

E di più:

Didier Raoult, uno dei Virologi fra più apprezzati del mondo e collocato ai primissimi posti della classifica “Scopus”: indice Hirsh 175, ha dichiarato che l’imposizione del vaccino per una malattia non immunizzante è una “idiozia”; che essa sparisce automaticamente; che il lockdown non ha alcun senso.

Scopus è la Bibbia mondiale della Scienza e, valutando col punteggio H-Index il prestigio e la affidabilità degli Scienziati in base ai titoli accademici ed alle pubblicazioni scientifiche, ha assegnato il ruolo più rilevante nella lotta al Covid19 all’italoamericano Anthony Fauci.

In sostanza, il sistema di valutazione dell’Istituto considera mediocre Chi si attesti intorno ai 50 punti e riconosce credibilità italiana ai soli Proff. Alberto Mantovani dell’Humanitas, con 167 punti; Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Negri, con 158 punti; Luciano Gattinoni, in attività a Gottingen, con 84 punti.

A seguire: Paolo Ascierto dell’Istituto partenopeo Pascale con 63 punti; Giuseppe Ippolito dello Spallanzani con 61 punti; Giovanni Rezza dell’ISS con 50 punti e Massimo Galli del Sacco di Milano con 59 punti.

Appena nella sufficienza: Andrea Crisanti e Ilaria Capua, rispettivamente con 49 e 48 punti.

Gli Altri: Tutti gli Altri, non godono della considerazione della Comunità scientifica mondiale; ma dispongono dei soli requisiti utili a Conte:

Walter Ricciardi, 39 punti; Pier Luigi Lopalco, 33 punti; Roberto Burioni, 26 punti e in fondo alla classifica: Maria Rita Gismondo 22 punti e Silvio Brusaferro: appena 21 punti.

La posizione di Pregliasco non è pervenuta, ma è di tutta evidenza che anch’Egli dista milioni di anni luce da Fauci e da Raoult e da Tarro, che suggerisce l’uso del plasma contro il virus e viene infangato e da De Donno, che ne fa uso con successo non meritevole di attenzione.

Anzi: a Mantova irrompono i NAS…, mentre il Tribuno pugliese sostiene gli interessi di Bill Gates e ci impone l’ulteriore isolamento sociale, su suggerimento dei citati “Scienziati”.

In questa situazione surreale, giusta a solo garantire Faccendieri, Mazzettari e Delinquenti abituali, uno spavaldo Odontotecnico osa esprimersi in materia di Diritto per difendere un Governo ed il suo Deus ex machina, che hanno marciato e marciano contro il Popolo.

Un Governo screditato, inviso ed irriso sul piano internazionale.

Un Governo che, sic stantibus rebus, ha consegnato le nostre vite ad “Esperti” non qualificati.

Un Governo che ha la responsabilità della morte di trentamila Persone.

Un Governo che continua ad abusare della situazione emergenziale, rivelando incapacità; approssimazione; prevaricazione e destabilizzazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Metodi ai quali manca solo la introduzione della legge marziale.