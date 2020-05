Incarico Dap ritrattato, Bonafede: “E’ una percezione del dottor di Matteo”

‘’L’idea che io abbia ritrattato la proposta a Di Matteo non sta né in cielo né in terra. E’ una percezione del dottor di Matteo’’. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di ‘Non è l’arena’ replicando al consigliere del Csm Nino Di Matteo che aveva riferito di avere avuto dal ministro l’offerta dell’incarico poi ritrattata.

‘’Sono esterrefatto nell’apprendere che viene data un’informazione che può essere grave per i cittadini – ha spiegato il ministro- perché fa trapelare un fatto sbagliato cioè che io sarei andato indietro rispetto alla mia proposta perché avevo saputo di intercettazioni’’.