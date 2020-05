Luttwak: “C’e’ un deficit di Democrazia in Italia”

Edward Luttwak: “C’e’ un deficit di Democrazia in Italia. Il sistema creato per evitare un secondo Mussolini, ha prodotto 2 non-eletti per governare le due grandi crisi, Monti la finanziaria, Conte la sanitaria. Draghi aspetta il suo turno. Altrove preferiscono scegliere chi li governa.”