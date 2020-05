Migranti, Parlamento UE: si assicurino vie legali e sicure

BRUXELLES – Il nuovo Patto su asilo che la Commissione europea presenterà introduca vie legali e sicure per ridurre le migrazioni irregolari. Juan Fernando L¢pez Aguilar (S&D), presidente della commissione Libertà civili del Parlamento europeo, ha inviato una lettera a nome dell’intera commissione, al vicepresidente dell’esecutivo comunitario Margaritis Schinas e alla commissaria Ylva Johansson, chiedendo un approccio equilibrato che copra tutti i pilastri della politica dell’Ue in materia di asilo e migrazione e che si occupa anche di migrazione sicura e legale.

Gli eurodeputati insistono sul fatto che il regime di asilo europeo debba essere integrato da un sistema sui ricollocamenti e i corridoi umanitari, ma si chiede inoltre di stabilire canali legali e sicuri per la migrazione legata al lavoro per ridurre quella irregolare e i rischi per coloro che cercano di raggiungere l’Europa. ansa europa