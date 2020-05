Coronavirus, Toscana: 23 residenze per anziani rischiano di finire sotto inchiesta

Sono 23 le Rsa la cui gestione è al momento al vaglio della commissione d’indagine creata dall’Asl Toscana Centro, che valuterà caso per caso l’opportunità di presentare un esposto in procura. Lo ha spiegato il direttore generale dell’azienda sanitaria, Paolo Morello Marchese. La commissione d’indagine – riporta La Nazione – è stata attivata dalla Asl proprio per verificare la corretta applicazione, da parte delle strutture, delle ordinanze regionali relative agli interventi da adottare per arginare la diffusione del Covid-19 nelle Rsa.

Al momento sono tre gli esposti sulle Rsa presentati all’autorità giudiziaria dalla Asl, a seguito dei quali la procura di Firenze ha aperto altrettanti fascicoli, al momento senza indagati.