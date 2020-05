Cirielli (FdI) era guarito. “Ho fatto due tamponi, sono di nuovo positivo”

Il deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Il suo è uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid-19. ”Mi sono fatto per eccesso di zelo un test sierologico –dice all’Adnkronos Cirielli– per vedere se ero diventato immune o se fossi ancora infetto, visto che allo stato attuale non si sa nulla”

“Da questo esame è risultato che avevo una forte carica di anticorpi, una bella notizia, ma nello stesso tempo il test segnalava la possibilità di avere ancora un’infezione in corso. Ho informato il responsabile dell’ospedale di Scafati per l’emergenza Covid il quale ha disposto urgentemente un nuovo tampone. Ne ho fatti due – rivela l’esponente di Fdi- uno al Ruggi e un altro al Cotugno e sono risultato positivo a entrambi”.