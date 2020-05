Accoglienza migranti, Sicilia stanzia 1,5 milioni di euro

L’assemblea Regionale Siciliana ha appena approvato, nell’ambito dell’art. 9 della Finanziaria, un emendamento presentato da Claudio Fava che stanzia 1,5 milioni di euro da ripartire fra i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa. I soldi saranno utili nell’operazioni di accoglienza in sicurezza delle persone migranti.

“Una misura – afferma il presidente dell’Antimafia – doverosa, per riconoscere lo sforzo sostenuto dai Comuni e dalle comunità impegnati in prima fila su accoglienza, come avevano richiesto i sindaci di Pozzallo e Lampedusa e che contribuirà a rimuovere la vergogna di baraccopoli e tendopoli, restituendo dignità alle persone che oggi ci vivono in una pericolosa situazione sanitaria, indecente anche sul piano del diritto”.





L’emendamento del deputato Claudio Fava è stato approvato dall’Assemblea anche se col parere negativo del governo. I fondi serviranno per le spese che le amministrazioni affrontano nell’ambito della gestione dei servizi di accoglienza dei tanti migranti ospiti nelle strutture di accoglienza. “ www.agrigentonotizie.it

