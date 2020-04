Ferrara: è in carcere ma riceve reddito di cittadinanza

FERRARA, 30 APR – Nonostante si trovasse in carcere in seguito a diverse sentenze di condanna, un imprenditore ferrarese di 67 anni ha ricevuto per mesi il reddito di cittadinanza e ora è stato denunciato. A scoprirlo sono stati i finanzieri di Ferrara, attraverso una serie di controlli incrociati che hanno fatto emergere come l’imprenditore abbia omesso di comunicare all’Inps il possesso di quote di partecipazioni in sette società (acquisite tra il 2016 e il 2019), per oltre 50mila euro. Inoltre, per ottenere il sussidio, il 67enne aveva dichiarato falsamente di essere un cittadino libero.

Questo è il secondo caso di reddito di cittadinanza irregolare nel giro di poco tempo accertato nel Ferrarese: l’altro è stato scoperto dalla guardia di finanza a Comacchio, e riguarda un lavoratore che ha omesso di comunicare all’ente previdenziale di aver trovato, dopo che gli era stata accolta la domanda di sussidio, una nuova occupazione.ANSA