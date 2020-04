Bankitalia: prezzi delle case scenderanno

In Italia i prezzi delle case “scenderanno in misura significativa già nel corso di quest’anno”. Lo afferma la Banca d’Italia, secondo cui “i dati relativi agli annunci online mostrano che a partire dalla seconda decade di marzo il numero delle abitazioni proposte per la vendita e l’attività di ricerca dei potenziali acquirenti sono fortemente diminuiti. Questa tendenza risulta particolarmente marcata al Nord, l’unica area dove le quotazioni erano in moderata espansione alla fine dell’anno scorso”.

In Europa, sottolinea Palazzo Koch nel rapporto sulla stabilità finanziaria, “nel breve termine il peggioramento delle condizioni del mercato immobiliare potrebbe essere più rapido di quello registrato durante la crisi del 2012. Su un orizzonte più lungo, riassorbiti gli effetti delle misure temporanee di contenimento del contagio, le condizioni cicliche dipenderanno dalle conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie”. (askanews)