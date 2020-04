Turismo, UE: Ok flessibilità su aiuti di Stato

Condividi

BRUXELLES – Tra il settore dei trasporti e quello turistico c’è una stretta connessione: anche in questo caso ci sono “diversi strumenti possibili” con cui i singoli Paesi possono intervenire, “compresa la flessibilità sugli aiuti di Stato. Ci sono Paesi che stanno aiutando le aziende turistiche a sopravvivere durante la crisi”. Lo ha detto la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, durante la sua audizione al Parlamento europeo in commissione trasporti.

“Per tutte le modalità di trasporto, abbiamo incoraggiato gli Stati membri a usare appieno la flessibilità concessa all’interno delle regole Ue sugli aiuti di Stato. Abbiamo anche adottato un nuovo quadro temporaneo per rimediare alle difficoltà delle compagnie legate alla liquidità”, ha ricordato Valean. “Un Paese può decidere se ha intenzione di concedere aiuti di Stato ed è libero di costruire la misura nella maniera che ritiene appropriata – ha continuato la commissaria – ma in futuro, ogni investimento di risorse europee fatto nel settore dei trasporti dovrà essere in linea con i criteri di sostenibilità ‘verde’”.