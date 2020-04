Migranti, barcone nel porto di Lampedusa

Un’imbarcazione con circa 100 persone a bordo è giunta fino al porto di Lampedusa, di fronte la sede della Capitaneria di Porto. “Gli sbarchi continuano – dice il sindaco Totò Martello – e in questo caso oltretutto c’è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare, infatti, fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al Molo Favaloro, da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l’Hot Spot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria”. La vicenda è riportata dal giornale locale blogsicilia.it/agrigento

“Da sindaco – spiega – in questi casi non ho potere di intervento diretto, cosa dobbiamo fare? Ho chiesto di trainare l’imbarcazione fino al Molo Favaloro ma non è possibile andare avanti così! Siamo in piena emergenza Coronavirus, i cittadini dell’isola hanno il diritto di vedere tutelata la loro salute e comprendo anche che le stesse esigenze valgano per gli uomini delle Forze dell’Ordine”.

“Ma questa situazione è inaccettabile – conclude il sindaco Martello- le istituzioni che hanno il dovere di intervenire non possono scaricare il peso dell’accoglienza interamente sulle nostre spalle”. “C’è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare, infatti, fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al Molo Favaloro”, ha detto il sindaco Totò Martello





🔴In diretta da #Lampedusa: italiani chiusi in casa, negozi chiusi, ma porti sempre aperti!!! pic.twitter.com/KmsfWsDSXu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 28, 2020

